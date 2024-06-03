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Numan Kurtulmuş'tan yeni yeni anayasa trafiği! Grubu bulunmayan partilerle görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Numan Kurtulmuş&#039;tan yeni yeni anayasa trafiği! Grubu bulunmayan partilerle görüşecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşmüştü.

Kurtulmuş, 4- 5 Haziran tarihlerinde ise Meclis’te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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