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Haberler > Gündem > OdaTV'nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı habere yalanlama! Sahipsiz köpekler hakkında konuştu mu?
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OdaTV'nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı habere yalanlama! Sahipsiz köpekler hakkında konuştu mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OdaTV&#039;nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı habere yalanlama! Sahipsiz köpekler hakkında konuştu mu?
Süleymansoylu, Odatv, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, OdaTV'nin İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı "Süleyman Soylu'dan başıboş köpek düzenlemesine itiraz: Gönlüm razı değil" haberini yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Süleyman Soylu, OdaTV'nin "Süleyman Soylu'dan başıboş köpek düzenlemesine itiraz: Gönlüm razı değil" haberi sonrasında Türkiye gündemine oturmuştu.

Söz konusu haberde İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir." dediği iddia edildi.

OdaTV'nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı habere yalanlama! Sahipsiz köpekler hakkında konuştu mu? - 1. Resim

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. OdaTV'nin haberi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir. Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleriyle yalanlandı.

OdaTV'nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı habere yalanlama! Sahipsiz köpekler hakkında konuştu mu? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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