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Öğrencilerde gıda zehirlenmesi şüphesi: Hastanelik oldular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilerde gıda zehirlenmesi şüphesi: Hastanelik oldular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da lise öğrencisi 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan bir okulda 5 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Durum üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 lise öğrencisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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