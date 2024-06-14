Öğretmenlerin 'karne sevinci' sosyal medyayı salladı, velilerden tam not aldı

Bursa'da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenlerin, karne sevinci sosyal medyanın en çok tıklanan videosu oldu. Binlerce kişi öğretmenlerin sempatik kutlamasını alkışlarken, veliler de öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte eğlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Okullarda son ders zili çaldı, öğrencilerin aldığı karnelerle yaz tatili başladı. Bursa Millet Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nda kaydedilen karne sevinci ise sosyal medyanın bugün en çok tıklanan videolarından birisi oldu.

Sosyal medyada viral olan videoda öğretmenler son ders ziliyle sınıflardan koşarak çıktı, ellerindeki kağıtları havaya atan öğretmenler izleyenleri gülümsetti. O anda öğrencilerin hayretle bakışları kameralara yansıdı. Veliler ise çocuklarının öğretmenleriyle eğlenmesini keyifle izlediklerini söyleyerek, böyle içeriklerle öğrencileri eğitime teşvik ettikleri için teşekkür etti.

"ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Okulda öğretmenlerin birçok etkinlik hazırladıklarını söyleyen veli Elif Obuz, "Okulumuz çok eğlenceli, aktivitesi bol olan bir okuldur. Biz veliler olarak okula geldiğimizde çok mutlu hazırlanıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız her gün aktivite yapar. Son yaptıkları video öğrencileri ve velileri çok mutlu etti. Biz çok teşekkür ediyoruz, velileri mutlu etmelerinin yanı sıra öğrencileri de çok eğlendirdiler" dedi.

"İZLEMESİ ÇOK KEYİFLİYDİ"

Öğretmenlerin videosunu keyifle izlediklerini söyleyen Eyüp Yıldız, "Çok etkileyici bir video olmuş, güzel bir organizasyon yapmışlar. İzlemesi çok eğlenceliydi. Böyle güzel organizasyonlar gerçekten takdir etmek lazım. Videoyu eşimle birlikte seyrettik, çok beğendik" diye konuştu.

"ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR ANI BIRAKMIŞLAR"

Çocukların video sayesinde unutulmaz bir anı sahibi olduğunu aktaran Koray Sarı, "Öğretmenlerin böyle bir video yapması çok güzel. Eğlenceli bir içerikle çocukları eğitime teşvik etmişler. Videoyu beğendim, bu tarz videoların gelmesini isterim. Öğretmenlerimizin çocuklarla birlikte eğlenmesi, bunu da sosyal medyada paylaşmaları hem çocuklar hem de veliler için çok güzel. Çocuklara unutulmaz bir anı bırakmışlar" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi de eğitim öğretime eğlence katıp sosyal medyada alkış alan öğretmenlere teşekkür ettiler.