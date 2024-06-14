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Eşinin vasiyeti, kendisinin hayaliydi! Çocuğu olmayan emekli öğretmen birikimiyle okul yaptırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da eşini koronavirüsten kaybeden ve çocuğu olmayan emekli öğretmen, yaptırdığı anaokulunda öğrencilere karne dağıtırken duygusal anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Aysel ve Hüsnü Ünalan çifti, evlilik hayatları boyunca çocuk sahibi olmadı. Çocuk hasretiyle yıllarca bekleyen çift, biriktirdikleri parayla okul yaptırmaya karar verdi.

2020 yılında Covid-19 nedeniyle eşini kaybeden Aysel Ünalan, hem kendi isteğini hem de kocasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla yetkililerle görüşüp bir okul yapmak için kolları sıvadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Çocuklar faydalansın diye birikimini okul yaptırmak için harcayan Aysel Ünalan, karne günü yaptırdığı okulu ziyaret edince duygusal anlar yaşadı.

Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile minik öğrencilere karne dağıtan Ünalan, öğretmenlik hatıralarını canlandıran yetkililere teşekkür etti. Karne dağıtımının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, tören hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Eşinin vasiyeti, kendisinin hayaliydi! Çocuğu olmayan emekli öğretmen birikimiyle okul yaptırdı - 1. Resim

"BİRİKİMİMİZ ANCAK ANAOKULU YAPMAYA YETTİ"

Yaptırdığı okulda karne dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirten emekli öğretmen Aysel Ünalan şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. Şimdi bugün de çok duygulandım. Kendimi tutamadım. Çok şükür inşallah ona da ayan olmuştur. Yerinde rahat uyuyordur. Biz ikimiz, önceden karar vermiştik. Bizim çocuğumuz olmadı. Çocuklar faydalansın diye bütün birikimimizi, okul yaptırmaya verecektik. Birikimimiz ancak anaokulu yapmaya yetti.

Kendisi vefat ettikten sonra vasiyet olarak ben kendim yerine getirdim. Şimdi çok mutluyum. Eğitimciyim, eşim de memurdu. Çok duygulandım. Çalıştığım yıllar aklıma geldi. Öğrencilerin karne sevincini paylaştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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