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Okul müdürünü zincirle darp etmişti! Mahkeme kararını verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da okul müdürüne ve okul görevlisine zincirle saldıran, ardından kaçan yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

5 Haziran'da Çorum'da bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan Suad Daed S. isimli öğrencisini ambulansla hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul personeli Mehmet Öztürk, öğrencinin velileri tarafından zincirle darp edildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Saeed Daeh H., saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bulunan Hacı Ömer Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında eksik ve maksadını aşan haberler paylaşıldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve hazırlık soruşturmasının seyri ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

5 Haziran 2024 tarihinde Hacı Ömer Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan H.Ö.A. ile hizmetli olarak görev yapan M.Ö.'ye yönelik kasten yaralama eyleminde bulunan yabancı uyruklu D.H.H. ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu başka bir şahsın yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi olarak hazırlık soruşturması başlatılmış, tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

9 Haziran 2024 tarihinde olaya karıştığı gerekçesi ile M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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