Ogün Samast, hakim karşısına çıkacak: Aylar sonra görüntülendi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 10:34 - Güncelleme:

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Segbi̇s, Ogün Samast, Haber

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.