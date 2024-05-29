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Ogün Samast, hakim karşısına çıkacak: Aylar sonra görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ogün Samast, hakim karşısına çıkacak: Aylar sonra görüntülendi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Segbi̇s, Ogün Samast, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi’nden katılan Ogün Samast, bugün duruşmaya ikinci kez Trabzon Adliyesi’nden katılacak.

Ogün Samast, hakim karşısına çıkacak - 1. Resim

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul’daki duruşmaya SEGBİS ile katılacak olan Samast'ın adliyeye tek başına geldiği görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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