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Haberler > Gündem > Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına tepki

Oktay Vural'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına tepki

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına tepki gösterdi. "Sen partilerüstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin." diyen Vural, "Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya..." ifadelerini kullandı.

2023 genel seçimlerinde 'Millet İttifakı' olarak 6'lı Masa'da yan yana duran CHP ile İyi Parti arasında tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan cevap geldi.

Esenyurt'ta konuşan İmamoğlu, "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" demişti.

"KOLTUK SEVDASI TÜRKİYE'DEN BÜYÜK"

Oktay Vural'ın X hesabından İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi:

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş. Senin partin yok mu? Sen partilerüstü müsün? Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.

Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor. İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan  DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında işbirliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın. Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li işbirliğine oy vermeyecektir.

Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize... Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya...

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etmiş ve "Bir avuç insana asla oy verilmesine müsaade etmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Anlaştık mı? Oylarımızı bölmeyeceğiz. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Particilik yapma zamanı değil. Biz, halkçı İstanbul'un büyük ittifakıyız. Öyle değil miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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