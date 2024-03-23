Murat Kurum'dan vaatlerini unutan İmamoğlu'na: Soru sorarlar diye TV'ye çıkamıyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini unutan rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim öncesi bir kez daha yüklendi. Kurum, "Soru sorarlar diye TV'ye çıkamıyor" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li rakibi İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini unutmasına bir kez daha tepki gösterdi. Kurum, "Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor." dedi.

CHP'NİN SAVURDUĞU PARALARI İSTANBUL İÇİN KULLANACAĞIZ

Kurum, seçimlere bir hafta kala çalışmalarını Gaziosmanpaşa'da sürdürdü. Mitingde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurum, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin, konuştu. Kurum, ''Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız." diye konuştu.

İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arandığını hatırlattı.

İSTANBUL BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?

İmamoğlu'nun ve DEM eş genel başkanının Kırklareli Belediye Başkan adayını arayarak, "Sen oradan çekil, biz sana İstanbul'dan bir makam verelim" ifadelerine cevap veren Kurum, "İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin." diye konuştu.

"KURUM ONA O KADAR AĞIR GELDİ Kİ TV'YE ÇIKAMIYOR"

Gaziosmanpaşa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar bizim yaptığımız projeleri hayallerinde bile göremezler. Zaten uykusuzlarmış duydunuz değil mi? Günleri uykusuz, telaşlılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana, bir bu yana savruluyor, şaşırıyor. Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor."

İMAR HAKKI SİYASET MALZEMESİ OLAMAZ

Murat Kurum daha sonra Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı’nı ziyaret etti. Beş yıllık süreçte İstanbul’da vatandaşların problemlerinin, sorunlarının çözümü adına iradenin ortaya konulmadığını söyleyen Kurum, "Biz bir şey söylüyorsak onu çözmek adına, o iradeyi ortaya koyar, bir söz verdiysek o sözü gerçekleştirmek için de ne pahasına olursa olsun çalışır, çabalar ve onu yaparız. İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz" dedi.