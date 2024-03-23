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Büyük İstanbul mitingi öncesinde Murat Kurum'dan iddialı sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkan Adayı Murat Kurum yarın yapılacak Yeniden Büyük İstanbul Mitingi öncesinde basın açıklaması yaptı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını söyleyen Kurum, "Tüm kardeşlerimizi saat 14.00'te buraya bekliyoruz. 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, yarın düzenlenecek İstanbul mitingi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞ DA DEĞİŞİM İSTİYOR"

Tüm İstanbulları yarın mitinge davet eden Kurum, "31 Mart'ın provasını yapacağımız kutlu güne hazırlanıyoruz. 31 Mart'ta kazanacağımız zafer öncesi yarın burada hep birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacağız. Heyecanlıyız görevi devralmamıza 7 gün kaldı. Vatandaşımız da sabırsız, kardeşlerimiz de bu değişimin artık olmasını istiyor." dedi.

"PROVASI OLACAK"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız da yarın burada olacak. Tüm kardeşlerimizi de saat 14.00'te buraya bekliyoruz.
31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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