Murat Kurum'dan İBB'ye eleştiriler: Toplu ulaşım artık yerini toplu eziyete bıraktı

Maltepe'de vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirdi. İstanbul'un trafik sorununa dikkat çeken Kurum, "Toplu ulaşım artık yerini toplu eziyete bıraktı. Bugün metro ve metrobüs duraklarının hali ortada. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile birlikte ilçe merkezindeki AK Nokta önünde vatandaşlara hitap etti.

Meydandaki kalabalıktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurum, "Görüyoruz ki bu meydan bugün kararını vermiş. Maltepe artık kararını vermiş. Bu meydan, 'reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik' diyor. Maltepe yeniden İstanbul diyecek, yeniden sandıkları patlatacak, yeniden rekorlar kıracak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un geride kalan 5 yılda mutsuz ve huzursuz olduğunu, şehrin liyakatsizliğe ve beceriksizliğe mahkum edildiğini aktaran Kurum, CHP'li İBB ve Maltepe Belediyesi'nin halkın temel problemlerini çözmediğini ve taleplerini karşılamadığını söyledi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE NE İSTANBUL'A NE MALTEPE'YE DAİR TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR'

Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem konusu belediyede görüşülürken kapı arkasında Zoom toplantısında CHP'yi dizayn etmek için çalıştılar. Kentsel dönüşümde ne İstanbul'a ne Maltepe'ye dair tek bir çivi çakmadılar. 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz.' dediler, 5 binini bile yapmadılar. 5 yıldır yapmadıkları gibi şimdi de utanmadan, sıkılmadan milletimizin karşısına çıkıp, '125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız.' diyorlar. 5 yıldır dönüşüm namına tek bir adım atmayan sizsiniz. 'Deprem dönüşümüne gerek yok.' diyen sizsiniz. Depreme dayanıksız binaları yenilememize karşı çıkan, bunun için de projelerimizi iptal ettirmek için mahkeme mahkeme dolaşan sizsiniz."

'BUNLARIN ELİNDE HEBA OLACAK'

Kentsel dönüşüm ve sosyal projelerine değinen Kurum, İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayarak çalışacağı vaadinde bulundu.

İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşımın geldiğini vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbullular trafik çilesinden illallah etmiş durumda. Toplu ulaşım artık yerini toplu eziyete bıraktı. Bugün metro ve metrobüs duraklarının hali ortada. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar. Halbuki bu CHP'li Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bile yok. Bunların 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul'dur. Bir de bizim dönemimizde temeli atılan onlarca projemiz var. Bunlar temel atmaktan hoşlanmadıkları için onların üzerine de beton döktüler, hafriyat döktüler. Peki Ulaştırma Bakanlığımız ne yaptı? Bunların elinde heba olacak olan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Hattını aldı, 38 ayda bitirdi. Demek ki neymiş, çalışınca oluyormuş. İsteyince oluyormuş, dertlenince çözülüyormuş."

BOTANİK PARK SÖZÜ

Murat Kurum, 1 Nisan'dan sonra da Maltepelilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ilçeye ilişkin projelerini şu ifadelerle anlattı:

"Kentsel dönüşüm projelerini ilçenin dört bir yanına yayacağız. Yarımburgaz Mahalle'mizde kentsel dönüşüm ve kıyı rekreasyon projemizi hayata geçireceğiz. Maltepeli ve İstanbullu kardeşlerimizin temiz bir nefes alması için 8 milyon metrekare büyüklüğe ulaşacak İstanbul Botanik Parkı'nı Maltepe'de kuracağız. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattını sizlerin hizmetine sunacağız. Maltepe-Samandıra raylı sistem hattını 2,5 yıl içerisinde tamamlayarak sizlere armağan edeceğiz.

'BECERİKSİZ YÖNETİM ESERLERİMİZİ ELEŞTİRİYOR'

Bu beceriksiz yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi bir de utanmadan sıkılmadan bizim İstanbul'a, Maltepe'mize kazandıracağımız eserleri eleştiriyor. Ya sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için otel odalarında gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum."

Seçimlere bir haftalık süre kaldığını hatırlatan Kurum, halkın ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğini dile getirdi.

Mevcut İBB yönetimi tarafından çile çeken İstanbulluların ve Maltepelilerin, Cumhur İttifakı'nı seçeceğine inandığını söyleyen Kurum, vatandaşlardan, kendisiyle birlikte Maltepe adayı Kadem Ekşi'ye de oy verme talebinde bulundu.

Programa, AK Partili bazı milletvekilleri, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları ile geçtiğimiz haftalarda Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığından istifa ederek AK Parti'ye geçen Erol Karakoç da katıldı.