Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl tanıştığını anlattı: Ben şantiye şefiydim...

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığını anlattı. TOKİ'de şantiye şefiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştığını belirten Kurum, o döneme ait dikkat çeken bilgiler verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, geçmişten günümüze Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisini anlattı. Mynet'e konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la TOKİ'de şantiye şefiyken tanıştığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA NE ZAMAN TANIŞTI?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk tanıştığınız anı ve yılı hatırlıyor musunuz?" sorusuna cevap veren Kurum, "Şöyle ben 2005'te TOKİ'ye girdim. Ondan öncede 2003 depremi olmuştu. Bingöl'de çalışıyordum. Bingöl'e gelmişti sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim konutların açılış programı vardı. Ben de şantiye şefiydim. 'Hoş geldiniz sayın başbakanım' dedik bilgi verdik. Daha sonra ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da TOKİ'de çalışırken açılışlarımıza gelir, bilgi alırdı." dedi.

"BİZİ TANIDIKÇA EMLAK KONUT GENEL MÜDÜRÜ OLDUM"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra bizi tanıdıkça Emlak Konut Genel Müdürü oldum 2009'da. Genel müdür olunca daha bire bir yakın ilişki kurduk. O zamanki TOKİ Müdürümüze derdi "Bırak çocukları kendini bir anlatsın." Tanımak isterdi yani. Ne iş yapıyor, nasıl davranıyor diye. 2009'da daha yakın bir ilişki içine girdik."

"NASIL BİR İNSAN BÖYLE MÜTEVAZİ OLUR?"

"İlk tanıştığınızda heyecanlandınız mı? Ne hissettiniz?" sorusunu da cevaplayan Kurum, "Genel Müdürdüm Ankara'da randevu aldım. Makamına gittim. Tabi telaşlı gittim. Sonuçta başbakanınızın yanına gidiyorsunuz. Baktım kapıda karşıladı. Çok şaşırdım. Nasıl bir insan böyle mütevazi olur diye. Giderken kalktı uğurladı. O beni baya bir şaşırtmıştı." ifadelerini kullandı.