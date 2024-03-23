Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Murat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz

Murat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle sahur yaptı. Kurum, "İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız." dedi.

Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Gençlik Kolları Vefa Sahuru"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür etti.

Girdikleri her bir mücadelede dava arkadaşlarıyla birlikte çalışıp millete mahcup olmadıklarını dile getiren Kurum, "'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklanıyor ve bunları çözmek için 5 yıldaki fetret dönemini bitirecek adımları atmak istiyoruz. İnşallah 9 gün sonra İstanbul'un bu kötü gidişatına son vereceğimiz bir seçime gidiyoruz." diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum, tek gündemlerinin İstanbul olduğunu, şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.

İstanbul'daki sorunları çözmek için güçlü ve tecrübeli bir ekiple çalışacaklarını belirten Kurum, "Görevi devraldığımızda İstanbul'da başta deprem sorunu olmak üzere, İstanbul'daki trafik çilesi gibi sorunları çözmek için ve İstanbul'un geleceği adına kararları, adımları atmak üzere aylardır arkadaşlarımızla projeler hazırladık. 1 Nisan itibarıyla, aldığımız bayrağı en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Samimi olacağız, elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Murat Kurum: Deprem riskinin ortadan kaldırılması, beka meselemiz - 1. Resim

"DEPREM RİSKİNİN ORTADAN KALDIRILMASI BEKA MESELEMİZ"

Kurum, İstanbul seçimlerinin Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çekerek, 22 yıldır ülke için hizmetler yaptıklarını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde alacakları zaferle "Türkiye Yüzyılı"nın aslında vizyonunu çizeceklerini, hep birlikte bu vizyona yön vereceklerini bildirdi.

Gençlik teşkilatının seçim çalışmalarında büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Kurum, bu süreci zaferle tamamlayacaklarını kaydetti.

Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul için aralıksız çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkan adayı Kurum, konuşmaların ardından gençlerle bir süre sohbet etti. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak'ta 12 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemIrak'ta 12 PKK'lı terörist öldürüldüHenüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu oldu - GündemHenüz 18 yaşındaydı... Oynadığı tüfek sonu olduEdirne'de sıcaklık tarımı vurdu: Buğday tarlaları hastalandı - GündemEdirne'de buğday tarlaları hastalandıSosyal medya Karabük'ü konuşuyordu: İl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladı - Gündemİl Sağlık Müdürlüğü, HPV ve HIV iddialarını yalanladıBakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' dedi! Başakşehir'deki maganda yakalandı - GündemBaşakşehir'de araç içinden ateş eden maganda yakalandı8 ilde DEAŞ'a 'Bozdoğan-15' operasyonu! 24 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ'a 8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 şüpheli yakalandıMuğla'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı - GündemMuğla'da sabah saatlerinde korkutan depremMart ortasında kış geri geldi, Meteoroloji il il uyardı! Kar, sağanak, fırtına, buzlanma... - GündemMart ortasında kış manzarasıİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit oldu - Gündemİstanbul'da kahreden kaza! Bir polis memuru şehit olduİstasyonlarda kalite farkı! Aynı hat üzerindeki 3 metro, tabloyu gözler önüne serdi - Gündemİstasyonlarda kalite farkı
Sonraki Haber Yükleniyor...