Murat Kurum'dan İBB yönetimine sert sözler: Metrolar bozuldu, otobüsler yandı, tutuştu...

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde geri sayım devam ederken çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Avcılar'da konuştu. Mevcut İBB yönetimini bir kez daha sert sözlerle eleştiren Kurum, "Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi, tembelliklerini bile çalıştırmıyorlar algısıyla üzerinden atmaya çalıştılar" ifadelerini kaydetti.

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Kritik seçimlere günler kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar mitinginde vatandaşlara seslendi.

Mitinge Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy, MHP Avcılar İlçe Başkanı Sezgin Çamur, Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR GİTTİ'

İstanbul’a dair hayalleri olduğunu dile getiren Kurum, “Bizim bu şehre dair rüyalarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz var. Fatih Sultan Mehmet’in de bir İstanbul hayali vardı. İstanbul fethedilecekti, fethedildi. Ayasofya İslam’ın sembolü olacaktı, oldu. İstanbul barışın şehri olacaktı, oldu" diyerek şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir hayali vardı. Bu şehir işgale uğradığında, bu şehre namahrem eli değdiğinde düşmanlara ne demişti? Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Adnan Menderes’in bir İstanbul hayali vardı. O hayal etti ve gerçek oldu. Ezan aslına döndü. Süleymaniye’den, Sultanahmet’ten ve Fatih’ten Allahu Ekber sesleri yeniden yükseldi. Turgut Özal’ın bir hayali vardı. Hayal etti ve yaptı. İstanbul Boğazına ikinci gerdan takıldı, ikinci köprü yapıldı. Merhum Necmettin Erbakan’ın bir hayali vardı. Ayasofya zincirlerinden kurtulacaktı.

Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İstanbul hayali vardı. Hayaller gerçek oldu. Bataklık gitti, masmavi bir Haliç geldi. Çöp, çamur, çukur gitti, tertemiz bir İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı geldi. Marmaray geldi. Avrasya Tüneli geldi. Kuzey Marmara Otoyolu geldi. Taksim Camisi geldi. Büyük Çamlıca Camisi geldi. Ayasofya onun iradesiyle prangalarından kurtuldu. Asya ve Avrupa İstanbul boğazının altından birleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle üçüncü gerdan geldi."

İBB YÖNETİMİNE SERT SÖZLER

Mevcut İBB yönetimini sert sözlerle eleştiren Kurum, şunları kaydetti:

“Bu İBB yönetiminin İstanbul’da başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul’dur. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi, tembelliklerini bile çalıştırmıyorlar algısıyla üzerinden atmaya çalıştılar. Halbuki çalıştırmayan onlardı. İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmeti götürmediler ama ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor.

'İSMEK ŞUBELERİNİ KAPATTILAR'

Kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ikiye böldüler, ayrımcılık yapıyorlar. 1 Nisan’da görevi devraldığımızda kollarımızı Avcılar’ımız sıvayacağız. Binlerce kadın emekçimizin emeği ve ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Kadınlarımızın emeğine ihtiyaç duyan İSMEK’in şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makamlarına oturdukları gün unuttular. İstanbul’a hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdılar.

Hiçbir yatırım gerektirmeyen İSPARK bile bunların elinde zarar etti. Bunlar İstanbul’u rant görüyorlar. 31 Mart’ta da onlar hüsrana uğrayacak. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek. İstanbullular 31 Mart’ta bu kaybolan yılların hesabını Avcılar’ımız teker teker soracak."