Okul önünde veli kavgası! Bıçakla birbirlerine girdiler

Okul önünde veli kavgası! Bıçakla birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de okul önünde çocuklarını bekleyen veliler kavgaya tutuştu. Bıçakların çıkarıldığı kavgada kimse yaralanmazken 1 kişi baygınlık geçirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Erenköy İlkokulu önünde korku dolu dakikalar yaşandı.

VELİLER BIÇAKLA BİRBİRİNE GİRDİ

Öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü.

Okul önünde veli kavgası! Bıçakla birbirlerine girdiler - 1. Resim

BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise büyük tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.

