Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı İsa Mesih Şahin, raporlarının yazım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, dijital mecraların denetlenmesi için RTÜK benzeri yeni bir kurul oluşturulmasını önereceklerini açıkladı.

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İnternetteki şiddeti özendiren, saldırganlığı teşvik eden, katliamları öven içeriklerin denetlenmesi için TV ve radyolar için oluşturulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) benzeri bir yapının kurulması gündeme geldi.

Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, okullarda yaşanan şiddet olaylarının sebeplerini ve çözüm yollarını ele alan raporunun yazım çalışmalarını sürdürüyor.

Okul Saldırıları Komisyonundan öneri: Dijitale de RTÜK

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, raporu kasım ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, dijital mecraların denetlenmesi için RTÜK benzeri yeni bir kurul oluşturulmasını önereceklerini açıkladı.

Şahin, çocukları şiddete yönelten sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydederek “Çözümü de çok boyutlu. Olayın okul boyutu var, aile boyutu var, dijital mecralar ve silaha erişim meselesi var” dedi.

Komisyon raporunda öne çıkacak önerilerden birinin dijital mecraların denetlenmesi amacıyla yeni bir kurul oluşturulması olduğunu söyleyen Şahin, sosyal medya platformlarının mevcut yükümlülüklerini uygulamada yeterince yerine getirmediğini düşündüklerini dile getirdi.

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Platformların, şiddeti teşvik eden içerikleri şikâyet üzerine kaldırdıklarını ifade ettiklerini aktaran Şahin, müdahalenin gecikmesinin içeriklerin geniş kitlelere yayılmasına yol açtığını belirtti. Şahin “Bazı içerikleri iki gün sonra kaldırıyorsunuz. İki günde zaten yayılabileceği alana yayılıyor. Bazen iki saat bile çok uzun bir süre olabiliyor. Dolayısıyla hiç yayımlamama veya anında müdahale etme gibi sorumlulukları olmalı” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM DA UYGULANMALI

Yeni kurulun yalnızca denetim yapmakla kalmaması, yaptırım da uygulayabilmesi gerektiğini belirten Şahin, bu alandaki düzenlemelerin yasal ayrıntılarının raporda ayrıca ele alınacağını bildirdi. Sosyal medya platformlarının kendi ticari işlemlerinde son derece hızlı hareket edebildiğine dikkati çeken Şahin, çocukların ve kamunun yararını ilgilendiren içeriklerde de aynı hızın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Okul saldırılarının önlenmesi için riskli durumdaki çocukların erken tespit edilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi gerektiğini bildiren Şahin, okul rehberlik servislerinin daha işlevsel hâle getirilmesinin önemine işaret etti.

Okul Saldırıları Komisyonundan öneri: Dijitale de RTÜK

Kahramanmaraş’taki saldırıyı gerçekleştiren çocukla ilgili 32 rehberlik kaydı bulunduğunu ancak çocuğun psikiyatriye yönlendirilmediğini aktaran Şahin, bu durumun kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğini ortaya koyduğunu söyledi. Raporda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik somut önerilerin yer alacağını da ekleyen Şahin, çocukların ihtiyaç duydukları desteğe zamanında ulaşabilmelerinin önemine işaret etti.

SİLAH RUHSATLARINA SINIRLAMA ÖNERİSİ

Silaha erişimin de raporun önemli başlıklarından biri olacağını ifade eden Komisyon Başkanı Şahin, meslek ayrımı yapılmaksızın silah ruhsatlarının sayısının sınırlandırılmasına yönelik bir öneri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şahin, bu yaklaşımın komisyon üyelerinin ortak kanaatlerinden biri olduğunu belirtti.

Okul Saldırıları Komisyonundan öneri: Dijitale de RTÜK

Okul saldırılarının yalnızca ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Şahin, günümüzde çocukların evde, ailelerinin bir metre yakınından dünyanın farklı yerlerinden tanımadıkları kişilerle dijital ortamda iletişim kurabildiklerini ve tehlikeli süreçlere sürüklenebildiklerini belirterek, ailelerin yanı sıra okullara ve ilgili kurumlara da önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

ÖĞRETMENLERİN İTİBARININ KORUNMASI DA RAPORDA

Öğretmenlerin çocuklarla daha yakından ilgilenmesinin önemine işaret eden Şahin, öğretmenlerin sorumluluk almaktan kaçınmalarına yol açabilecek sorunların da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CİMER başvurularının öğretmenler aleyhine kullanıldığı yönündeki şikâyetlere dikkati çeken Şahin, öğretmenlerin itibarını güçlendirmeye yönelik bazı düzenleme önerilerinin de raporda yer alacağını bildirdi. Şahin, rapor taslağının tamamlanmasının ardından muhalefet partilerinin gruplarıyla paylaşılacağını ve ortak bir metin üzerinde uzlaşmaya çalışacaklarını paylaştı.



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