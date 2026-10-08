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Bakan Tekin'den okul saldırına ilişkin açıklama: Ailelere çağrıda bulundu

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Okul saldırılarına yönelik konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üzerlerine düşeni yaptıklarını, polisiye önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Bu bir hastalık halini aldı. Tek başına okullarda alacağımız tedbirler yeterli değil. Paydaşlarımızdan en önemlisi aileler" dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Başakşehir’de Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, okullarda alınan önlemler yeniden gündeme geldi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Katıldığı canlı yayın programında konuşan Bakan Tekin, son dönemdeki saldırılara dair "Bu bir hastalık halini aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den okul saldırına ilişkin açıklama: Ailelere çağrıda bulundu
Başlık ResmiBakan Tekin'den okul saldırına ilişkin açıklama: Ailelere çağrıda bulundu

HER ALANDA TEDBİRLER ALINDI

Bakan Tekin, okullardaki güvenlik önlemlerinin detaylı şekilde arttırıldığının altını çizerek "Okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlileri, kamera kayıtları, hareketli kameralar, acil durum uyarı sistemleri ve benzeri birçok tedbir aldık" diye konuştu.

Söz konusu önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Bakan Tekin, "Bununla mücadelede polisiye tedbirler tek başına yeterli değil" dedi.

Bakan Tekin'den okul saldırına ilişkin açıklama: Ailelere çağrıda bulundu
Başlık ResmiBakan Tekin'den okul saldırına ilişkin açıklama: Ailelere çağrıda bulundu
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AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI

Ailelerin çocuklar üzerindeki denetimine dikkat çeken Bakan Tekin, "Paydaşlarımızdan en önemlisi aileler" diyerek çağrıda bulundu.

Bakan Tekin, "12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata atılmasını, hayta entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'de yapalım dedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. O zaman ki ana muhalefet lideri tartışmayı yanlış anladı." şeklinde konuştu.

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