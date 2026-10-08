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“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar

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“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar
Başlık Resmi“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar

Başakşehir saldırganı F.M’nin olaydan önce “Türkiye ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” söylediği iddia edildi.

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|
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Başakşehir’de Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği, yedi öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.M.’nin, Fen Lisesini kazanmasına rağmen okulun uzak olması sebebiyle Anadolu Lisesine geçtiği ve ders ortalamasının yüksek olduğu öğrenildi.

“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar
Başlık Resmi“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar

SALDIRDIĞI ÖĞRENCİLERLE BAĞLANTISI YOK

F.M.’nin kendisini sürekli “çirkin” bulduğunu söylediği ve “Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini” ifade ettiği iddia edildi. İlk incelemelerde ise F.M.’nin saldırdığı öğrenciler veya okulda bulunan başka kişilerle önceden herhangi bir bağlantısının bulunmadığı öne sürüldü.

“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar
Başlık Resmi“Türkiye ve dünya beni tanısın” demiş! Başakşehir saldırısıyla ilgili çarpıcı iddialar

CANİ VE AİLESİ TUTUKLANDI

Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırgan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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