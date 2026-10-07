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Başakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan ve ailesi tutuklandı

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Başakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan ve ailesi tutuklandı
Başlık ResmiBaşakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan ve ailesi tutuklandı

Başakşehir’de bir ortaokulun bahçesinde 8 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı.

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İstanbul Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde bir ortaokulda 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği olayda sıcak bir gelişme yaşandı.

Başka bir lisede öğrenim gören ve yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldıran 2011 doğumlu F.M. ile olaya ilişkin gözaltına alınan anne M.M. ve baba Ş.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eslem Sare Bulut
Başlık ResmiEslem Sare Bulut

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M, dün ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırmıştı.

Başakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan ve ailesi tutuklandı
Başlık ResmiBaşakşehir’deki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan ve ailesi tutuklandı

Saldırıda yaralanan 8 öğrenciden Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Küçükçekmece'de okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı

Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan F.M. ile saldırganın annesi M.M. ve babası Ş.M. gözaltına alınmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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