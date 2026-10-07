Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Küçükçekmece'de okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 15 yaşındaki bir öğrenci okul arkadaşlarının da bulunduğu sohbet grubuna elinde pompalı tüfekle video gönderdi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği öğrenciyi gözaltına aldı.

Kaydet
|

İstanbul Küçükçekmece’de, sınıf arkadaşlarının olduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfeğin bulunduğu bir video paylaşarak tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, 6 Ekim’de Halkalı Mahallesi’nde yer alan bir lisede yaşanan olayla alakalı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının olduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlendi.

Küçükçekmecede okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı
Başlık ResmiKüçükçekmecede okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı

Kimliği tespit edilen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı. Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

BAKMADAN GEÇME
Esenyurt’ta lisede bıçaklı kavga: Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
GÜNDEM

Esenyurt’ta lisede bıçaklı kavga: Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.