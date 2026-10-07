Küçükçekmece'de okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 15 yaşındaki bir öğrenci okul arkadaşlarının da bulunduğu sohbet grubuna elinde pompalı tüfekle video gönderdi. Polis ekipleri kimliğini belirlediği öğrenciyi gözaltına aldı.

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İstanbul Küçükçekmece’de, sınıf arkadaşlarının olduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfeğin bulunduğu bir video paylaşarak tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, 6 Ekim’de Halkalı Mahallesi’nde yer alan bir lisede yaşanan olayla alakalı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının olduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlendi.

Küçükçekmecede okul grubuna pompalı tüfekli video atan öğrenci gözaltına alındı

Kimliği tespit edilen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı. Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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