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Esenyurt’ta lisede bıçaklı kavga: Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

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İstanbul Esenyurt’ta bir lisede öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Esenyurt’ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga nedeniyle okulda hareketli dakikalar yaşandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen ilk bilgilere göre, lisede öğrenim gören öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine okul yönetimi tarafından ekiplerden yardım istendi.

Esenyurt’ta lisede bıçaklı kavga: Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Başlık ResmiEsenyurt’ta lisede bıçaklı kavga: Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OKULA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine liseye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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