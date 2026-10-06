Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda toplam 8 öğrenci yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen lise öğrencisi gözaltına alındı.

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıdan acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

8 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

Olay, Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Küçükçekmece’deki bir lisede öğrenim gören 2011 doğumlu F.M’nin, ikamet ettiği mahalledeki ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti

BAKAN TEKİN ACI HABERİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hastanede tedavisi süren ağır yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının ardından yaralılardan birinin durumunun kritik, 2 öğrencinin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirilmişti.

İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 MÜLKİYE VE 1 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı da Başakşehir’deki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırıda yaralanan öğrencilerden Eslem Sare Bulut’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, diğer 7 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrencinin kısa sürede yakalandığı ve hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiğini, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci, okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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