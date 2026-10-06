Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda toplam 8 öğrenci yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen lise öğrencisi gözaltına alındı.

Kaydet
|

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıdan acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

8 ÖĞRENCİ YARALANMIŞTI

Olay, Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Küçükçekmece’deki bir lisede öğrenim gören 2011 doğumlu F.M’nin, ikamet ettiği mahalledeki ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti
Başlık Resmiİstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti

BAKAN TEKİN ACI HABERİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hastanede tedavisi süren ağır yaralı öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının ardından yaralılardan birinin durumunun kritik, 2 öğrencinin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirilmişti.

İstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti
Başlık Resmiİstanbul'da okulda bıçaklı saldırı! 1 öğrenci hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 MÜLKİYE VE 1 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı da Başakşehir’deki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırıda yaralanan öğrencilerden Eslem Sare Bulut’un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini, diğer 7 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrencinin kısa sürede yakalandığı ve hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirildiğini, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci, okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

BAKMADAN GEÇME
Saldırganın anne ve babası tutuklu kalacak! Kahramanmaraş
GÜNDEM

Saldırganın anne ve babası tutuklu kalacak! Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ara karar
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.