Erzurum'da taş ocağında göçük! 3 işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında saat 11.20'de göçük meydana geldi. Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. 2 işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti. Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor" ifadesini kullandı.

Göçükten yaralı çıkarılan işçilerin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

"GÖÇÜK ALTINDA KİMSE YOK"

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge toplantısı için Erzurum’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte taş ocağında göçük meydana gelen Oltu ilçesine geçti.

İlçe Devlet Hastanesi önünde, göçükte hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ala, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor. Maalesef vefat etmişler. Göçük altında kimse yok, çıkarıldılar. Otopsileri yapılıyor. Hastanede yakınları cenazeleri taşıdı. Allah rahmet eylesin. Bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün devlet kademesindeki arkadaşlarımız, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz burada. İlgili birimlerimizle başsavcılığımız ve başhekimliğimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Çok hızlı bir biçimde de göçük altından kurtarılmış kardeşlerimiz. Üzgünüz. Mekanları cennet olsun. Arkadaşlarımız da çalışmalarını yürütüyorlar. Başımız sağ olsun" dedi.