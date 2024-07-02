Ölümle burun buruna! Çocukların tehlikeli yolculuğuna tepki yağdı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme:

Adana, Trafik, Güvenlik, Haber

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Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından görüntülendi. O anlar izleyenleri isyan ettirdi.