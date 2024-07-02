Ölümle burun buruna! Çocukların tehlikeli yolculuğuna tepki yağdı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından görüntülendi. O anlar izleyenleri isyan ettirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.
SÜRÜCÜYE TEPKİ YAĞDI
Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı