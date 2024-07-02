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Ölümle burun buruna! Çocukların tehlikeli yolculuğuna tepki yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Trafik, Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından görüntülendi. O anlar izleyenleri isyan ettirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

SÜRÜCÜYE TEPKİ YAĞDI

Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.

Ölümle burun buruna! Çocukların tehlikeli yolculuğuna tepki yağdı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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