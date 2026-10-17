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Ölümün bile siyasetini yaptılar! AK Parti'den sert tepki

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Ölümün bile siyasetini yaptılar! AK Parti'den sert tepki
Başlık ResmiÖlümün bile siyasetini yaptılar! AK Parti'den sert tepki

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bazı muhalif sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, vefatı siyasi tartışmalara malzeme yapanlara “İnsanların en acılı günlerinde bile bundan çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır” sözleriyle karşılık verdi.

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bazı muhalif sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tepki topladı. Gültekin’in ölümünü siyasi gelişmelerle ilişkilendiren kullanıcıların “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” ve “Şimdi hesap zamanı” ifadelerini kullandığı görüldü.

Dündar Ziya Gültekin
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, vefat üzerinden siyasi hesap yapılmasını sert sözlerle eleştirdi. Siyasi rekabetin insani değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Acar “Her meseleye siyasi hesaplarla yaklaşmak, insanların en acılı günlerinde bile bundan çıkar elde etmeye çalışmak düpedüz ahlaksızlıktır” dedi. Acar, açıklamasında CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı taziye mesajını da hatırlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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