İstanbul Valiliği duyurdu, Üsküdar için seçim tarihi belli oldu

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi için gözler seçim tarihine çevrildi. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacağını duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Görevden uzaklaştırma kararının ardından 5 Ağustos'ta yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak bu seçime ilişkin yargı süreci sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine mahkeme kararları doğrultusunda seçim yenilenmişti.

Yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti

ÜSKÜDAR’DA YENİ SEÇİM 20 EKİM’DE

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi meclisi yeniden seçime götürdü. İstanbul Valiliği'nce uygun görülen program doğrultusunda, Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala