Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

İstanbul Valiliği duyurdu, Üsküdar için seçim tarihi belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul Valiliği duyurdu, Üsküdar için seçim tarihi belli oldu
Başlık Resmiİstanbul Valiliği duyurdu, Üsküdar için seçim tarihi belli oldu

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek ismin belirlenmesi için gözler seçim tarihine çevrildi. İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Belediye Meclisinin 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacağını duyurdu.

Kaydet
|

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Görevden uzaklaştırma kararının ardından 5 Ağustos'ta yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak bu seçime ilişkin yargı süreci sonucunda İstanbul 2. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine mahkeme kararları doğrultusunda seçim yenilenmişti.

Yenilenen seçim sonucunda 8 Eylül'de Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti
GÜNDEM

Kazanın detayları belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetmişti

ÜSKÜDAR’DA YENİ SEÇİM 20 EKİM’DE

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi meclisi yeniden seçime götürdü. İstanbul Valiliği'nce uygun görülen program doğrultusunda, Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere 20 Ekim Salı günü saat 10.00’da toplanacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.