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Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı: Ebedi kardeşliğin timsali

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Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı: Ebedi kardeşliğin timsali
Başlık ResmiÖmer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı: Ebedi kardeşliğin timsali

Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Can Azerbaycan’ı “iki devlet, tek millet” şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı. Çelik “Can Azerbaycan’ı “iki devlet, tek millet” şiarıyla selamlıyoruz” dedi.

Ömer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı: Ebedi kardeşliğin timsali
Başlık ResmiÖmer Çelik, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladı: Ebedi kardeşliğin timsali

“EBEDİ KARDEŞLİĞİN TİMSALİ”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan’ı “iki devlet, tek millet” şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir.

CEVDET YILMAZ: DOST VE KARDEŞ AZERBAYCAN

Çelik’in dışında Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutlayan bir diğer isim de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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