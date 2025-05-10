Ömer Çelik'ten Rümeysa Öztürk hakkında açıklama! "Türkiye, Filistin'i savunmaya devam edecek

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Öztürk'ün serbest kalmasına ilişkin açıklama geldi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

"RÜMEYSA KARDEŞİMİZE SELAMLARIMIZI İLETİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: