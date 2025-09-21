Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe

Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kapadokya Göreme'de dün bir peribacasının yıkılmasının ardından bugün de Ürgüp ilçesi Kadıkalesi mevkiinde büyük bir kaya kütlesi yerinden koparak düştü. Olay öncesi 19 kişinin bölgeden tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya’da doğal yapılarla ilgili riskler artıyor. Dün bir peribacasının yıkılmasının ardından, bugün de Ürgüp ilçesindeki Kadıkalesi bölgesinde büyük bir kaya kütlesi yerinden koparak aşağıya düştü.

Olay öncesi alınan önlemler sayesinde olası bir felaketin önüne geçildi.

Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe - 1. Resim

TEHLİKE ERKEN FARK EDİLDİ

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, dün akşam saatlerinde bölgede gerçekleştirdiği incelemeler sırasında Kadıkalesi’nin ön kısmında bulunan dev bir kayanın kopma riski taşıdığını tespit etti. Bu tespitin ardından, güvenlik gerekçesiyle bölgede bulunan 3 konut ile 1 otelde kalan toplam 19 kişi tahliye edildi.

Gece saat 01.58'de ise uyarılar boşa çıkmadı. Ana kaya kütlesinden ayrılan dev parçalar, büyük bir gürültüyle aşağıya yuvarlandı. Kaya düşmesi sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe - 2. Resim

"TEDBİR HAYAT KURTARDI"

Olay sonrası yazılı bir açıklama yapan Ürgüp Kaymakamı Coşkun, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"20 Eylül 2025 günü Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkiinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Bugün gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi bir yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki, aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.

Bu olay bize bir kez daha gösterdi ki, doğal afetlere karşı tedbir almak, riskleri önceden görmek ve hızlı hareket etmek hayat kurtarıyor. Olayın gerçekleştiği anda AFAD, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı ve bir oteldeki misafirlerimizi de güvenli bir şekilde başka otellere yerleştirdik."

Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe - 3. Resim

Kapadokya Alan Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek detaylı teknik incelemelerin ardından, bölgedeki diğer riskli alanlarla ilgili de gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Heyelanın vurduğu Ayder'de 800 kişi mahsur kaldı! Vali talimat verdi, ekipler çalışmaya başladı - GündemYüzlerce kişi mahsur kaldı, takviye ekip gönderildiSosyal medyada fiyat paylaşımı yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan sıkı denetim sinyali... - GündemSosyal medyada fiyat paylaşımı yapanlar dikkatSon dakika... Çanakkale, Antalya ve Konya'da orman yangınları çıktı! Dumanlar gökyüzüne ulaştı - GündemÇanakkale, Antalya ve Konya'da yangın var!Çanakkale'de yangın! Alevler zeytinlikten ormana sıçradı - GündemÇanakkale'de yangın! Alevlere müdahale sürüyorDoğu Karadeniz'de yağışlar devam ediyor! Bakanlar bölgede! - Gündem"272 kilograma kadar yağış alan yerler var"Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya yangınları hakkında açıklama yaptı! - Gündem"Muğla ve Antalya yangınları kontrol altında"
Sonraki Haber Yükleniyor...