Önce peribacası, ardından Kadıkalesi! Kapadokya'da yıkımlar peş peşe

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya’da doğal yapılarla ilgili riskler artıyor. Dün bir peribacasının yıkılmasının ardından, bugün de Ürgüp ilçesindeki Kadıkalesi bölgesinde büyük bir kaya kütlesi yerinden koparak aşağıya düştü.

Olay öncesi alınan önlemler sayesinde olası bir felaketin önüne geçildi.

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, dün akşam saatlerinde bölgede gerçekleştirdiği incelemeler sırasında Kadıkalesi’nin ön kısmında bulunan dev bir kayanın kopma riski taşıdığını tespit etti. Bu tespitin ardından, güvenlik gerekçesiyle bölgede bulunan 3 konut ile 1 otelde kalan toplam 19 kişi tahliye edildi.

Gece saat 01.58'de ise uyarılar boşa çıkmadı. Ana kaya kütlesinden ayrılan dev parçalar, büyük bir gürültüyle aşağıya yuvarlandı. Kaya düşmesi sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sonrası yazılı bir açıklama yapan Ürgüp Kaymakamı Coşkun, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"20 Eylül 2025 günü Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkiinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Bugün gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi bir yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki, aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.

Bu olay bize bir kez daha gösterdi ki, doğal afetlere karşı tedbir almak, riskleri önceden görmek ve hızlı hareket etmek hayat kurtarıyor. Olayın gerçekleştiği anda AFAD, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı ve bir oteldeki misafirlerimizi de güvenli bir şekilde başka otellere yerleştirdik."