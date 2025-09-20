Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UNESCO mirası Kapadokya'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!

Dünya mirası Kapadokya’da gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan peribacalarından biri yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi" ifadelerini kullandı.

UNESCO’nun doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya’nın Göreme beldesine bağlı Gaferli Mahallesi’nde, gece saatlerinde bir peribacası kısmen çöktü.

Sebebi henüz belirlenemeyen çökme sonucu, peribacasından kopan kaya kütleleri çevreye savruldu. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. 

UNESCO mirası Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! - 1. Resim

OLAY ANI KAMERADA

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı.

UNESCO mirası Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! - 2. Resim

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

UNESCO mirası Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! - 3. Resim

YIKIMIN NEDENİ BELLİ OLDU!

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, peribacasındaki hasarın sebeplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerden kalma kaya mekânlar bulunuyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu da kısmi bir tahribat oluşturdu.”

Düşen kaya parçalarının temizliği için ağır iş makinelerinin kullanılmasının, bölgedeki diğer peribacalarına zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik yapılması uygun görülmedi.

UNESCO mirası Kapadokya’da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı! - 4. Resim

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, yıkılan peribacası için özel bir müdahale planı hazırlamaya başladı.

