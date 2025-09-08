Kapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyor

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan ve turistlerin bölgeye gelme sebebplerinden biri olan sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya'daki en gözde aktivitelerden sıcak hava balonlarının neden iptal edildiği araştırılıyor. Peki Kapadokya'da balon turları neden yapılmıyor, turlar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KAPADOKYA'DA BALON TURLARI NEDEN YOK?

Kapadokya'daki sıcak hava balonları olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılmıyor. Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

KAPADOKYA'DA BALON TURLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kapadokya'daki balon turlarının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Şuan için resmi bir açıklama yapılmadı ama Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.