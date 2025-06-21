Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önünü kesti, sürükledi, darbetti! Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan suç makinesi çıktı

Önünü kesti, sürükledi, darbetti! Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan suç makinesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da sabah saatlerinde işe giden genç kızın önünü kesip parasını bıçak zoruyla gasp eden saldırgan yakalandı. Saldırganın 38 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

19 Haziran günü Osmangazi ilçesi Tophane ile Muradiye arasında bulunan Hasta Yurdu Caddesi’nde, sabah saat 08.30 sıralarında işe gitmek üzere 24B numaralı otobüsten inen 25 yaşındaki D.K., Muradiye yönüne ilerlerken, bir duvar kenarında saklanan şahıs tarafından takip edilip saldırıya uğradı.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen şüpheli Onur Özdemir; D.K.’nin ağzını kapatarak boğazına bıçak dayadı. Genç kızı duvar kenarına sürükleyip yere yatıran saldırgan, "Bağırırsan boğazını keserim" tehdidinde bulunarak para istedi. D.K., cüzdanındaki 310 lirayı verdi. Bilezikleri sahte sanan şüpheli, genç kızı bir harabe gibi yere sürükleyerek bankamatiğe götürmek istedi.

"HARABE GİBİ BİR YERLERE SÜRÜKLEDİ"

Genç kız yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp almadı. 310 liramı verdim. Beni ATM’ye götürmek istedi. Harabe gibi bir yere sürükledi. Elinde esrar vardı, ‘aranıyorum’ dedi. Kendini yaraladı. Üzerime kan bulaşınca, kendi kanı sanıp daha da panikledi."

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, şüphelinin Onur Özdemir olduğunu tespit etti. Gasp, yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere toplam 38 kaydı bulunan Özdemir, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TYT sınavına 3 dakika geç kaldı! Rahatlığı "pes" dedirttiDünyanın gözü İstanbul'da! Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail'e gözdağı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
O kentte plajlar boş kalacak! Denize girmek yasaklandı - GündemO kentte plajlar boş kalacak!Dünyanın gözü İstanbul'da! Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail'e gözdağı - GündemKritik toplantıda İsrail'e gözdağı verdiTYT sınavına 3 dakika geç kaldı! Rahatlığı "pes" dedirtti - Gündem3 dakika geç kaldı! Rahatlığı "pes" dedirttiTeröristlerin "mağara evi" bulundu: Mutfak bile yapmışlar! Irak'ın kuzeyindeki cephanelik ele geçirildi - GündemTeröristlerin "mağara evi" bulundu!Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir'i TYT'ye bizzat götürdü - GündemTYT sınavına bizzat götürdüYKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, ailesi gazetecilere isyan etti - Gündem1 dakikayla kaçırdı, ailesi isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...