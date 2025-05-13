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Operasyona damga vuran görüntü! "Yakışıklı" görünmek için yaptığı hareket şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 18 göçmen yakalandı. Şahıslardan bazıları gazetecileri görünce 'yakışıklı' görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.

SAÇLARINI TARADI

Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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