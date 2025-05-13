Operasyona damga vuran görüntü! "Yakışıklı" görünmek için yaptığı hareket şaşkına çevirdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 18 göçmen yakalandı. Şahıslardan bazıları gazetecileri görünce 'yakışıklı' görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.
SAÇLARINI TARADI
Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar