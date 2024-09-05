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Ordu'da 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Burnu bile kanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında kardeşiyle oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Mert Ali G. kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü.

Ordu'da 8 yaşındaki çocuk balkondan düştü! Burnu bile kanamadı - 1. Resim

ÇUVALIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düşme anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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