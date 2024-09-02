Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ordu'da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü

Ordu'da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Acı olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi.

Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki araç bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEDE ÖLDÜ

Çarpma sonrasında hastaneye kaldırılan ağır yaralı küçük çocuk, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

ÖĞRETMENİN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ahu Tuğba'nın cenaze töreni bilgileri netleşti! İş adamı detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da depremzedelerin yaşadığı ev yanarak kül oldu - GündemDepremzedenin çilesi bitmiyor! Şimdi de evi yandıHÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacak - GündemHÜRJET Mısır'da! Piramitlerin üzerinden uçacakEski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada - GündemEski sevgili düğün bastı, ortalık karıştıMİT Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuları ele geçirdi - GündemMİT sınırda yakaladı! Suriye'den Türkiye'ye geliyordu...Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs linç edildi - GündemÇevredeki vatandaşlar şahsı linç ettiDiyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi! Şüpheli amcayı jandarma getirdi - GündemJandarma adliyeye zırhlı araçla getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...