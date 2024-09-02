Ordu'da okulun ilk gününde yürek yakan olay! Öğretmenin aracıyla çarptığı öğrenci Miray Arslan öldü
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
Acı olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi.
Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki araç bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'a çarptı.
AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEDE ÖLDÜ
Çarpma sonrasında hastaneye kaldırılan ağır yaralı küçük çocuk, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
ÖĞRETMENİN İFADESİ ALINACAK
Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı