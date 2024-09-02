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Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadının eski eşi ile yeni eşi arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında bıçağına sarılan eski eş, yeni eşi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı. 

Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse - 1. Resim

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI 

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse - 2. Resim

HAYATINI KAYBETTİ 

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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