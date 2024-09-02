Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadının eski eşi ile yeni eşi arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında bıçağına sarılan eski eş, yeni eşi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.N. ile bir süre önce boşandığı eşinin yeni kocası J.S. arasında kıskançlık sebebi ile tartışma yaşandı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.N., J.S.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı J.S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. J.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı