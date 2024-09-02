Eski eş ile yeni eş arasında kıskançlık kavgası! Biri mezara diğeri hapse

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme:

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadının eski eşi ile yeni eşi arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında bıçağına sarılan eski eş, yeni eşi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.