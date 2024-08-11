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Bakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Ersoy duyurdu: Ordu&#039;daki kazılarda tarihi buluş!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'da tarihi bir buluşa imza atıldığını duyurdu. Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda 'in-situ zemin mozaiği'ne ulaşıldı. Kentin ilk in-situ mozaiği milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor. 

Tarihi buluşu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda in-situ zemin mozaiğine ulaşıldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş! - 1. Resim

Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

ERKEN BİZANS ORDU'DA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğundaki kazıda bulunan eser, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

Bakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş! - 2. Resim

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Bakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş! - 3. Resim

Genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle birlikte işlendiği de görülüyor.

 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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