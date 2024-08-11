Bakan Ersoy duyurdu: Ordu'daki kazılarda tarihi buluş!

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'da tarihi bir buluşa imza atıldığını duyurdu. Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda 'in-situ zemin mozaiği'ne ulaşıldı. Kentin ilk in-situ mozaiği milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

Tarihi buluşu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda in-situ zemin mozaiğine ulaşıldı.

Ordu Müzesi Müdürlüğümüzün başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

ERKEN BİZANS ORDU'DA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğundaki kazıda bulunan eser, üslup ve biçim dikkate alındığında, milattan sonra 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendiriliyor.

In-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde, mozaikteki geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle birlikte işlendiği de görülüyor.