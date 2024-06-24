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Ordu’da dehşet: Muhtar husumetlisini tabancayla öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu’da dehşet: Muhtar husumetlisini tabancayla öldürdü
Fatsa, Polis Soruşturması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir muhtar, tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olan Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe ile Özkan Öztürk (37) arasında tartışma çıktı. 

Ordu’da dehşet: Muhtar husumetlisini tabancayla öldürdü - 1. Resim

TABANCASINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

Tartışmada Muhtar Muhammet Öztepe tabancısını çekip Özkan Öztürk'e ateş ederek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

Ordu’da dehşet: Muhtar husumetlisini tabancayla öldürdü - 2. Resim

POLİSE TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren muhtar ise polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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