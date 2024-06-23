Kutsal topraklarda acı bilanço! Hac ibadeti sırasında vefat edenlerin sayısı 1300'ü aştı

Hac ibadetini yerine getirmek için büyük sevinçle yola çıkan hacı adaylarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan sıcak havalar nedeniyle vefat eden hacı sayısının 1300'ü aştığını duyurdu.

Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman kutsal topraklara akın etti. Suudi Arabistan'da termometrelerin 52 dereceyi göstermesi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de güçlüğe neden oldu. Hac ibadeti sırasında ölü sayısı 1300'ü aştı.

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HAC İBADETİ SIRASINDA ACI BİLANÇO

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen 1301 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda bu yıl hac ibadetini yerini getirmek üzere bulunan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bu yıl bölgede "aşırı sıcak havanın" görüldüğünü belirten Celacel, hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan çok sayıda kişinin bundan etkilendiğini belirtti.

83'ÜNÜN HAC İÇİN İZNİ YOKTU

Vefat eden kişilerin sayısının 1301'e çıktığını ve bunların yüzde 83'ünün hac ibadeti için izninin olmadığını açıklayan Suudi Bakan, hac ibadeti sırasında sağlık durumu olumsuz etkilenen kişilerin bir kısmının halen tedavilerinin devam ettiğini aktardı.

Celacel, vefat eden kişilerin "güneş ışığı altında uzun mesafeler yürümeleri, ilerlemiş yaşta olmaları ve kronik rahatsızlıkları" sebebiyle sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gelen 1 milyon 300 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundukları bilgisini veren Celacel, vefat edenlere rahmet ve taziye dileklerini iletti.

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23 TÜRK HACI ADAYI VEFAT ETTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.