Yüreklerde ayrılık hüznü... Hacılarımız dönüyor

Türk hacılar dünden itibaren yurda dönüşe geçti. Vatandaşlarımız, hacı olma sevincinin yanı sıra mübarek beldelerden ayrılmanın hüznünü de yüreklerinde hissediyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye’den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye bir kısmı ise Mekke’ye ulaşmıştı. Mekke’ye gelen hacılar kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine’ye gitmeye başladı. Kurban Bayramı öncesinde Medine’den Mekke’ye gelen kafileler ise Mekke’ye veda ederek Türkiye’ye dönüyor. Son kafile ise 14 Temmuz’da Medine’den hareket edecek.

VEDA TAVAFI

Hac farizası için Mekke-i Mükerreme’ye gelen milyonlarca Müslüman, ayrılmadan önce son kez Kâbe’de

veda tavafı yaptı.

HAC KURALARINI NOTER HUZURUNDA ÇEKİYORUZ

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre organizasyonlarında kanunun verdiği yetki kapsamında işlemler yaptığını aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bununla birlikte hac ve umrenin karar merci denilebilecek “Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu”nun bulunduğunu belirtti.

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Kurulda 7 bakanlıktan bakan yardımcısının görev aldığını anlatan Bircan “Bu kurulda fiyatlamadan eğitime, gidiş ve geliş tarihlerinden dağıtılacak malzemeye kadar hacca dair bütün unsurlar belirlenmektedir” ifadesini kullandı.

Hac için yıllık 200 bin başvuru olduğunu belirten Bircan “2013’ten bekleyenlerin sayısı 204 bin 335 kişi. 2014 ve 2015’te ön kayıt almadık bu nedenle 2016’daki ön kayıt sayımız 581 bin oldu. 2023’te 220 bin kişi, 2024’te 135 bin kişi başvurdu. Bizim kendimize has katsayı-kura sistemimiz var. Bu sistemle başvuru süresi arttıkça kurada çıkma ihtimaliniz de artıyor. Örneğin, bir vatandaşımız 10 yıl beklediyse kendisine bekleme süresi kadar yani 10 katsayı veriliyor, 100 oluyor. 5 yıl beklediyse katsayısı 5 çarpı 5 yani 25’tir. Bu sene hac kurasında çıkanların yüzde 81’ini 2009, 2010 ve 2011 yıllarından bekleyen isimler oluşturdu. 2023 ve 2024’te başvuranların çıkma oranı ise yüzde 0,01’dir” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının “katsayı-kura sistemi”nin diğer Müslüman ülkelerden de takdir gördüğünü aktaran Bircan, “Malezya ve Endonezya kendi sistemlerini bizimki gibi yapmak istiyor. Bununla ilgili hac dönemi sonrasında heyetler gelip bizimle görüşecekler” bilgisini paylaştı.

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Kura-katsayı sistemine yönelik “ayrı torbalardan hacı adayları belirleniyor”, “hile yapılıyor” iddialarının sorulması üzerine Bircan “Hac kuralarını noter huzurunda yapıyoruz. Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değildir, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda çok şeffafız, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur” dedi.