Mukaddes topraklarda çifte bayram coşkusu... Milyonlar hacı oldu

Arafat ve Müzdelife vakfesini yapan, şeytana taş atan hacı adayları kurbanını kestirdi, tıraş olup ihramdan çıktı. Ziyaret tavafını ve sa’yini de gerçekleştirip hacı oldu.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE - Kurban Bayramı, Mekke-i mükerremede büyük bir coşku ile kutlanıyor. Hacı adayları arefe günü Arafat’ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe edip, kendileri ve sevdikleri için dualarda bulundu. Güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife’ye otobüslerle intikal etti. Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerin ardından gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak cemerata (şeytan taşlama alanı) yürüdüler.

YÜRÜME BANTLARI ÇALIŞMADI

Yaklaşık 7 kilometrelik yol ve tünellerde her sene olduğu gibi yürüme bantlarının hiçbirisinin çalışmaması, yaşlı Türk hacılarını çok zorda bıraktı. Suud yetkililerden senede iki gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikâyetçi olacaklarını söyleyen hacı adayları, daha sonra şeytan taşlamaya geçtiler. Bu arada çok sayıda Türk hacı adayı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda baygınlık ve kalp krizi geçirdi. İlk gün büyük şeytana 7 taş atan hacı adayları, daha sonra otellerine yürüyerek gidebildi. Yaşanan düzensizlik yüzünden hacılar iki kat yorgunluk yaşadılar. Taksi ücretleri de kilit olan trafik yüzünden telaffuz edilmesi güç astronomik rakamlara ulaştı. Mekke’deki hac trafiğinin hâlen raylı sistem kurulmadığı için kilit olduğu, bayram sabahında hacılar, cemerattan otellerine saatlerce bekleyerek, gidemediler.

KURBANLAR VEKÂLETEN KESİLDİ

Otellerine ulaşabilenler, bayram günü olması ile vekâlet verdikleri kurbanlarının kesildiği haberini alarak ve saç tıraşı olarak ihramdan çıktılar. İslam İş Birliği Teşkilatının kurban kesim işlemindeki muameleyi de eksik bulan Türk hacı adayları, şahsi vekâletlendirme ve Türkiye’deki vakıfların yaptığı gibi görüntülü kayıt ile kurbanlarının kesildiği bilgisinin Nusuk üzerinden kendilerine tek tek ulaştırılmasını istiyorlar. Bu sene ciddi olarak uygulanan Nusuk sisteminden vekâlet ve kurban kesim bilgilerinin rahatlıkla gösterilebileceğini söyleyen Türk hacılar, kurbanlarının hangi ülkeye gönderildiğini bile bilmek istediklerini kaydettiler.

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BU DUYGUNUN TARİFİ YOK

Bayram sabahı, hacı olarak uyanan milyonlarca kişi, otellerinde arkadaşları ile sarılıp birbirlerinin hem hacı olmalarını hem de bayramlarını tebrik ettiler. Son olarak ziyaret tavafı ve sa’yini ihramsız olarak da yapabilen hacı adayları haccın 3. farzını da yerine getirerek, 2 ve 3. gün vacip olan şeytan taşlamalarını da yaparak haccın bütün menâsiklerini tamamlayacaklar.

MİNA’DA ŞEYTAN TAŞLADILAR

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, Arafat ve Müzdelife vakfesinin ardından Mina’ya şeytan taşlamak için geçti. Hacılar burada, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne 7 taş attı.