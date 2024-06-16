Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hac Arafat’tır! 3,5 milyon mümin muradına erdi

Hac Arafat’tır! 3,5 milyon mümin muradına erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hac Arafat’tır! 3,5 milyon mümin muradına erdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen milyonlarca hacı adayı Rahmet Dağı’nın eteğindeki Arafat Meydanı’nda vakfeye durdu.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE - Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen milyonlarca hacı adayı Arafat’ta vakfeye durdu. Gözyaşları arasında Allahü teâlâya yalvaran Müslümanlar günahlarının affı ve Gazze’deki soykırımın durması, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu.

Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’nin de okunduğu Arafat vakfesinde aşırı sıcağa rağmen içi aşkla dolan yüz binlerce kişi Cebel-i Rahme’ye tırmanıp burada da dua etti.Hac Arafat’tır! 3,5 milyon mümin muradına erdi - 1. Resim

Dağın zirvesinde bulunan Hazreti Âdem ile Hazreti Havva’nın buluşup affedildiği noktaya yoğunluk nedeniyle merdivenlerden ulaşamayan Müslümanlar kayalıklardan tırmanarak çıktı. Duygusal anların yaşandığı Arafat’ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Rabb’ine yönelip niyazda bulundu.

Her ülkeye ayrılan çadır ve bölümlerde olduğu gibi, Türkiye’den gelen yaklaşık 86 bin Türk hacı adayına ayrılan bölümde de çeşitli programlar düzenlendi. “Lebbeyk” nidalarıyla başlayan programda hatim okunup salat-ü selamlar getirildi. 

Hac Arafat’tır! 3,5 milyon mümin muradına erdi - 2. Resim

ELLER SEMAYA AÇILDI

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Türk hacı adaylarına vakfe duası yaptırdı. Hep bir ağızdan yapılan vakfe duasının ardından bütün Müslümanlar beraber hac yaptığı kardeşleri ile kucaklaşıp helalleştiğinde duygusal anlar yaşandı. Arafat’ta güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife’ye hareket eden milyonlar burada Akşam ve yatsı namazlarını cemetti. Müzdelife vakfesinin yaptıktan sonra Minâ’ya hareket eden hacı adayları büyük şeytanı taşladıktan sonra kurbanları kesti, tıraş olup ihramdan çıktı. Ardından Ziyaret tavafını yaparak hacı olma şerefine ulaştı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Arafat bölgesinde büyük yoğunluk yaşanırken Suudi yönetimi hac vizesi olmayanları ise Kâbe ve Arafat’a sokmadı. Kasap gibi hizmetli olarak gelenlere Arafat’a çıkmak için otobüs verilmeyince birçok kişi hacı olamadı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı! Sürpriz anlaşmayı duyurdularMesire alanları restoranları aratmıyor! 4 kişilik ailenin maliyeti 600 liradan başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den Rusya'ya karşı 1,5 milyar dolar! Zelenskiy ile Harris yardım anlaşmasına imza attı - DünyaZelenskiy ile Harris yardım anlaşmasına imza attıBeyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! Katar ve Mısır Hamas yetkilileri ile görüşecek - DünyaKatar ve Mısır Hamas yetkilileri ile görüşecekİran ile Avrupa arasında mahkum takası! Toplu idamlardan sorumlu isim serbest bırakıldı - DünyaToplu idamlardan sorumlu isim serbest bırakıldıBakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştu: Türkiye süreci hızlandırmaya hazır - DünyaBakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'nda konuştuGazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi - DünyaGazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldiKim Jong-un harekete geçti, sınırda inşaat başladı! Duvarlar dikiyor, zemin kazıyorlar... - DünyaKim Jong-un emri verdi, sınırda inşaat başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...