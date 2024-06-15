Dinimiz İslam'a göre kurban etinin üçte biri evine, üçte biri komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban bayramına az bir süre kala kurban kesenler etin nasıl paylaşılacağını araştırmaya başladı. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre kesilen kurban etinin nasıl dağıtılacağına dair bilgileri haberimizde sizler için derledik.

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı

Kurban kesenler etin nasıl dağıtılması gerektiğini araştırırken ne kadarı komşuya, ne kadarı kendimize merak ediyor. 2024 yılında 16 Haziran'da başlayan bayram ile beraber vatandaşlar "Kurban etini kendimiz de yiyebilir miyiz" sorusuna cevap aradı. İşte etin nasıl paylaşılmasına dair bilgiler...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Dinimiz İslam'a göre kurban bayramında kurban kesenler pay dağılımını şöyle yapabilir:

Kurban etini, kesen ve çocukları da da yiyebilirken maddi durumuna bakılmaksızın fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verilebiliyor.

Kesilen etin 3'te 1'ini evine, 3'te 1'ini komşulara, geri kalanı ise fakirlere vermek müstehabdır.

Hepsini maddi durumu yetersiz olanlara sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Zimmi olan gayr-i müslime de vermenin caiz olduğu Hindiyye ve Behcet-ül-fetâvâda yazılıdır.

KURBAN ETİ SAKLANABİLİR Mİ?

Kesilen kurban etini 3 günden fazla saklanabilirken etin üçte biri eve, üçte biri komşulara ve geri kalanı maddi durumu yetersiz olanlara verilmelidir.

KURBAN ETİ HAKKINDA YAPILMASI GEREKENLER

Eti eşit olarak tartmanın ardından, paylaşmak için kur’a çekmek önerilir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.



Kesilen kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.



Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.





Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.



Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin yüzdüğü kurbanın etini yemek caizdir.



Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenir.