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Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban etinin nasıl yeneceği ve hatta ne zaman tüketileceği bir kez daha merak konusu oldu. Prof. Dr. Fatma Çelik, kurban etinin faydalı bir şekilde nasıl tüketileceğini anlatırken, yapılmaması gereken büyük hataları da sıraladı.

Kurban bayramına günler kala akıllardaki, 'kurban eti ne zaman yenir?' ve 'kurban eti nasıl yenir?' soruları cevap buldu. Prof. Dr. Fatma Çelik, kurban bayramında et yemek yiyecek olanları önemli konularda uyardı.

Kurban etinin dolaptaki bekleme süresinden, gün içindeki tüketimine kadar bilgilendirmede bulunan Çelik, et ile birlikte kesinlikle sebze ve meyvenin de tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

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ET YENDİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Bayram sofralarında etin yanı sıra tatlı tüketimiyle ciddi enerji alındığını hatırlatan Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, “Bu kadar sıcak havada eti çok tükettiğimiz takdirde ve yanına da ikramların şerbetli tatlı olması nedeniyle normalden çok daha fazla enerji alırız. Hava bu kadar sıcakken o enerjiyi harcamak gün içinde mümkün olmayabilir. Bu nedenle aldığımız her fazla kalori yağ olarak depolanır. Sadece yağ olarak depolanmakla da kalmaz, tükettiğimiz şeyin et olmasından kaynaklı olarak ileri yaştakilerde, özellikle erkeklerde vücuttaki kolesterol seviyesi, yağ seviyesi yükselir. Bu kadar şekerli gıda ve et tükettikten sonra hareket etmeyi başarabilirsek, işin içerisine egzersizi dahil etmeyi başarırsak bu bizim için dezavantaja dönüşmez” diyerek mutlaka hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı - 2. Resim

KURBAN ETİ NASIL YENİR?

Ete eşlikçi olarak meyve sebze, yoğurt, tahıl ve kuru baklagillerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Fatma Çelik, bayramda uygulanması gereken beslenme şeklini şöyle anlattı: “Etle birlikte meyve ve sebze tüketimini de artırmayı sağlayıp, ayran, yoğurt gibi süt ürünleri de tüketmeliyiz. Et tükettik, su, meyve sebze, süt, yoğurt tükettik. Yanında bir parça tahıl grubundan ya da kuru baklagiller grubundan bir şeyler yediğimizde çok daha iyi olur. Bayramda ete eşlikçi olarak sebzeyi meyve ve tam tahıllar sürekli, bir gün kuru baklagiller, bir gün kuruyemişler, mutlaka her gün yoğurt ve gün boyunca serin su mutlaka tüketilmeli.”

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı - 3. Resim

KRONİK HASTALARA ET UYARISI

Aşırı et tüketiminden uzak durması gereken kişileri belirten Çelik, “Özellikle kronik hastalıkları olanlar, diyabet, kalp damar hastalığı, beyin ve sinir damarlarında problemi olanlar, böbrek ve karaciğer hastaları çok fazla et tüketmemesi gereken gruplar. Böbrek ve karaciğer yetmezliği hastalarının da et tüketmelerini istemiyoruz. Gut hastalığı yaşayanlar da ciddi anlamda dikkat etmeli. Bu insanların et tüketirken miktar konusunda mutlaka diyetisyenlerinin verdikleri talimatlara uymaları lazım” ifadelerini kullandı.

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı - 4. Resim

KURBAN ETİ NE ZAMAN YENİR?

“Kurban etinin taze olduğunu unutmamak lazım. Onun için mutlaka dinlendirilmeli” diyen Prof. Dr. Çelik, “Kurban eti çok sert olur, bu kadar katı bir et piştiğinde çok sertleşecek ve sindirmek çok güç olacak. Bu nedenle dinlenmiş olması lazım. Oda sıcaklığında 24 saatte toparlanırken hava bu kadar sıcakken dışarıda bırakılması mümkün değil. Et bir hafta süreyle buzdolabında bekletildiğinde istediğimiz olgunluğa gelir. Bir hafta bekletildikten sonra etin hangi bölgesini yerseniz yiyin yeme olgunluğuna erişmiş olur” şeklinde konuştu.

Kurban eti ne zaman ve nasıl yenir sorusu uzmanı tarafından cevaplandı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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