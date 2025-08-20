Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 AÖL kayıt takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 3. dönem sınav sonuçları kısa süre içinde açıklanmıştı. Gözler, yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihlerine çevrildi.

Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2025-2026 AÖL kayıt takvimi....

2025-2026 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Şu an için 2025-2026 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri genellikle Ağustos sonu ve Eylül ayı ortalarında yapılmıştı.

2025-2026 AÖL kayıtlarının da yine Ağustos’un son haftası itibarıyla başlaması, Eylül ayı içinde devam etmesi bekleniyor. Kesin tarihler ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile belli olacak.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık Lise kayıt işlemleri her yıl MEB tarafından belirlenen takvime göre şekilleniyor. AÖL’e ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve kayıt yenileme işlemi yaptıracak olanlar farklı işlemler yapmaktadır.

AÖL’e yeni kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Halk Eğitim Merkezleri (HEM) veya Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Başvuru esnasıda kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf gerekiyor.