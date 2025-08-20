Esra Dermancıoğlu üzüntüsünü paylaştı! “Kendimi kabul ettiremiyorum” diye sitem etti

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde oynadığı Mukaddes Yenge rolüyle bilinen Esra Dermancıoğlu, sanat hayatında hak ettiği değeri göremediğini belirterek isyan etti. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ödül törenlerinden dışlanmasının kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

“NEDEN SANATÇILAR ARASINA GİREMİYORUM”

Dermancıoğlu, sosyal medyada da gündem olan videosunda “Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU DIŞLANMIŞLIK ÜZÜYOR”

Başarılı oyuncu devamında ise “Bana, affedersiniz, 'Hayalet Dayı' ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye’de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum” diye konuştu.

Sözlerini içten bir itirafla sürdüren oyuncu, “Yıllardır sanatın içindeyim ama gerçek anlamda kabul görmediğimi hissediyorum. Bu dışlanmışlık beni derinden üzüyor” dedi.