Ustasından kurban eti uyarısı: İlk gün Adana kebap yapmayın!

Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da uzmanından uyarı geldi. Adanalı kebapçı, ilk günkü kurban etiyle kebap yapmanın lezzet açısından uygun olmadığını söyleyip kavurma yapılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kebapçılar uyarılarda bulundu.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlattı.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri de vurgulayan Aydın, "Kurban kesimi sırasında vatandaşlarımız gelişigüzel yerlerde hayvanları kesmesinler. Sinekler ve böcekler kana geliyor. Bu da hastalığa neden oluyor. Kurbanları belediyelerin belirlediği alanlarda kesip parçalamalıyız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

İLK GÜN KURBAN ETİNDEN ADANA KEBAP YAPILMAZ

Etin kesildikten sonra sulu olduğunu ve kebap için uygun olmadığını belirten Aydın, "Sulu eti kebap yapmak mümkün değil. İlk gün ya hayvanın sakatatlarını yiyeceğiz ya da kavurma yapacağız. İkinci gün ama istediğimiz gibi kebap yapabiliriz. Dinlenmemiş et sert olur ve kebap olmaz. Et gevşek olur. İkinci gün daha bir tadını alırsınız. Et dinlediğinde lezzetli olur" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtılması gerektiğini de anlatan Yaşar Aydın, depremzedelerin unutulmaması gerektiğini söyledi.