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Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya&#039;da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyada raylı sistemle dehlizine inilebilen tek kale olma özelliğine sahip Ünye Kalesi ziyaretçi akınına uğradı. Ziyarete açıldığı 2 Haziran’dan bu yana 115 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Raylı kaleyi gören turistler "eşsiz, benzersiz" sözleriyle değerlendirdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan Ünye Kalesi, 2 Haziran’daki açılışından itibaren 31 Temmuz’a kadar 115 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilgisini çeken kale, yerli ziyaretçilerin de uğrak noktası haline geldi.

"EŞSİZ VE ETKİLEYİCİ"

Ziyaretçilerin raylı sistemle kale içindeki gizemli dehlize ulaşabildiği yapı, bu yönüyle dünyada tek olma özelliği taşıyor.

Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi - 1. Resim

Raylı sistem sayesinde güvenli ve etkileyici bir tarih yolculuğu sunan dehliz, Ünye Kalesi’ni sıradan bir tarihi yapıdan farklılaştırarak yaşayan bir mirasa dönüştürüyor.

Karadeniz’e hâkim konumu, seyir terasları, yürüyüş yolları ve ışıklandırmalarıyla günün her saatinde ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan kale, mimarisi kadar doğayla uyumlu yapısıyla da beğeni topluyor. Temizlik, güvenlik ve doğal dokuya verilen özen ise vatandaşların takdirini kazandı.

Ziyaretçiler, özellikle çocukların da ilgisini çeken raylı sistemli dehliz gezisini "eşsiz ve etkileyici" sözleriyle değerlendirdi. Vatandaşlar, bu tür projelerin Ünye’nin turizm değerini artırdığını ve bölgeye katkı sağladığını dile getirdi.

Ünye Kalesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık tutuluyor.

Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi - 2. Resim

Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi - 3. Resim

Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi - 1. Resim

Dünya'da tek... Yurt dışından akın akın görmeye geliyorlar! Raylı kale uğrak yeri haline geldi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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