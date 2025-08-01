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Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çobanlık yapan Kamile Kıvrak sürüsünü korumak için ilginç bir yola başvurdu. İnternetten izlediği videolarla dron kullanmayı öğrenen 51 yaşındaki kadın, yayladaki kurtları gözlemleyip sürüsünü güvenli bölgelere yönlendirerek otlatıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Kamile Kıvrak, eşi ve oğluyla birlikte yaylada otlattığı 200 küçükbaş hayvanla geçimini sağlıyor. Hayvanlarını gün içinde dağlık alana salan Kıvrak, zaman zaman sürüsünün kaybolması ve kurt saldırıları nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü - 1. Resim

İNTERNETTEN VİDEO İZLEYEREK ÖĞRENDİ

Sürünün sorunlarına çözüm arayan Kıvrak, dron satın alıp internette izlediği videolar sayesinde onu kullanmayı öğrendi. Kıvrak, yayladaki kurtları gözlemleyip sürüsünü güvenli bölgelere yönlendirerek otlatıyor.

Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü - 2. Resim

''KURTLAR ARTIK YANIMIZA KADAR GELİYOR''

İşini severek yaptığını belirten Kamile Kıvrak, dronu öğrenme amacının sürüsünü takip etmek olduğunu, en büyük sorunun ise sürüsüne saldıran kurtlar olduğunu dile getirdi. Kıvrak, "Dron kullanmayı internetten bakarak öğrendim. Çok kolaylık sağlıyor. Onları uzaklaştıklarında çevirebiliyorum. Kurtlardan korumak için de kullanıyorum çünkü artık yanımıza kadar geliyorlar. Bazı keçilerimizi yiyorlar bazılarını da yaralıyorlar. Kamerada görüyorum ama yakalayamıyoruz tabi" dedi.

Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü - 3. Resim

''BANA ATAMDAN KALDI, BENDEN DE ÇOCUKLARIMA KALACAK''

İleride gece görüşlü dron almayı düşündüğünü de ifade eden Kıvrak, teknolojinin faydalarından yararlanmaya devam edeceğini belirterek, "Benden sonra çocuklarım da devam edecekler diye düşünüyorum. Bana atamdan kaldı, benden de çocuklarıma kalacak. Onlar artık keçileri taşıyarak getiren bir teknoloji mi kullanırlar bilemiyorum" diye konuştu.

Sürüsünü korumak için bunu da yaptı! İnternetten izlediği videolarla öğrendi, görenler şaşkına döndü - 4. Resim

Kıvrak, evinden sürüsü için geldiği yaklaşık 20 kilometrelik yolun ise çok kötü olduğunu ve yapılmasını talep etti. Azimli kadının eşi Ahmet Kıvrak ise, kurt saldırılarından dolayı sürüden şuana kadar 100'e yakın hayvanının telef olduğunu, kendisinin de dron uçurmayı öğreneceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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