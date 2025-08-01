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Bülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Misafirliğe giderken ev sahibine masraf olmasın diye pastırma, sucuk ve peynirini yanında götüren Bülent Ersoy’un iştahının dikkat çekecek kadar geniş olduğu biliniyor. Daha önce bir oturuşta iki buçuk kilo et yediği haberleriyle gündeme gelen Ersoy, benzer bir olayla adından söz ettirdi. Ersoy için Antalya’daki villasının havuzu başında özel bir döner tezgahı kuruldu, şarkıcıyı Ankara’dan gelen döner ustası elleriyle besledi.

Bülent Ersoy’un iştahı yine gündemde! Daha önce gece yarısı Etiler'deki bir büfede tek seferde 12 hamburger yiyen şarkıcı, bir başka akşam Ortaköy’deki bir gece kulübünde açlığını üç tabak mantıyla bastırmıştı. Geçmişte uçağa sucuk ekmekle binen ünlü sanatçı, Almanya'daki bir otel odasında ise iddiaya göre ütü üzerinde pişirdiği kangal sucuğu büyük bir keyifle yemişti. 

Bir iftar yemeğinde ise tek başına 2,5 kilo et yediği öne sürülen Ersoy’un misafirliğe giderken ev sahibine masraf olmasın diye pastırma, sucuk ve peynirini de kendi götürdüğü bilinenler arasında.

Bülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler - 1. Resim

LEZZET TUTKUSU SINIR TANIMIYOR

Lezzetlere olan tutkusu ve yemeğe olan düşkünlüğüyle bilinen şarkıcı son olarak benzer bir konuyla gündeme geldi. Ersoy için Ankara’dan getirilen döner tezgahı Antalya’daki villasının havuz başına kuruldu ve şarkıcıya döner ustası tarafından ikram edildi. 

Bülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler - 2. Resim

TAZE TAZE KESTİRDİ

Döner ustası, Bülent Ersoy’un talebiyle Ankara’nın meşhur dönerini Antalya’ya taşıdı ve havuz başında canlı kesim yaptı, hatta Ersoy’u elleriyle besledi. 

Bülent Ersoy’a özel hizmet! Havuz kenarında döner tezgahı kurdular, elleriyle yedirdiler - 3. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

O anlar sosyal medyada gündem olurken, sosyal medyada esprili yorumlar da gecikmedi. Kullanıcılardan “Ye ye doymadı” , “Ağzının tadını biliyor” , “Usta dikkat et, seni de yemesin” gibi yorumlar geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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